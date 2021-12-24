Театр кукол подготовил для юных северян новогодние премьеры

В период новогодних праздников Мурманский областной театр кукол порадует юных северян сразу двумя яркими премьерами.

Для ребят от 2-х лет и старше артисты покажут новый спектакль «Подарок для мышки» по мотивам сказки Ирины Зартайской. Режиссёры-постановщики: Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. История расскажет малышам об одной Маленькой Мышке, которая поселилась под крыльцом одной Большой Семьи. Постановка «Аленький цветочек» рассчитана на детей старше 5 лет. Это история по мотивам сказки Сергея Аксакова и большой спектакль для тех, кто верит в новогодние чудеса и любит театр. Режиссёром-постановщиком сказки стал Петр Васильев.

В январе юных северян также ждут уже полюбившиеся постановки театра по мотивам классических детских произведений отечественных и зарубежных авторов. А взрослого зрителя приглашают на спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера», основанный на романе Михаила Булгакова.

Кроме того, продолжает работать проект театра #ОткрытаяСцена – уникальная возможность для профессиональных творческих коллективов выступить на площадке Мурманского театра кукол. В вечернее время по пятницам будет предоставлена возможность выступления для талантливых театральных и танцевальных коллективов, музыкальных исполнителей и всех, кто пожелает поработать на сцене одного из старейших театров в Заполярье. В январе в рамках проекта северян ждет концерт QuestoTrio и Екатерины Ефремовой «Старые весы».

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия будут проводиться в соответствии с действующими в Заполярье противоэпидемическими мерами. Приобрести билеты можно в кассах театра или онлайн по ссылке.