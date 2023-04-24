Театр моды «Очарование» Дома детского творчества им. А. Бредова представит Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт»

По решению жюри фестиваля «НаМОДнение» театр моды «Очарование» Дома детского творчества им. А. Бредова города Мурманска завоевал диплом I степени в номинации «Городская одежда» с коллекцией «Гугуша». Именно эта команда станет участником Международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт».

«Победитель фестиваля «НаМОДнение отправится в Москву, чтобы принять участие в международном конкурсе молодых дизайнеров. Это стало возможным благодаря тому, что заполярный фестиваль стал отборочным этапом престижного состязания, а Мурманский областной художественный музей стал представителем благотворительного фонда «Русский силуэт». Определенно, это большой шаг в развитии мероприятия: из разовой акции «НаМОДнение» превратился в широко известный бренд, стал площадкой для успешного старта большого числа молодых художников», – отметила председатель жюри, директор художественного музея Ольга Евтюкова.

В этом году фестиваль «НаМОДнение» состоялся уже в 23 раз, традиционно объединив на подиуме Мурманского областного художественного музея талантливых художников и модельеров Кольского Заполярья. Кроме заполярных талантов свой взгляд на модный образ представили участники из Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Омска, Вятки и Пермского края. Всего на суд компетентного жюри свои проекты представили 30 коллективов.

По традиции фестиваль объединил сразу несколько конкурсов: «Эскиз. Лучшая графическая работа», «Откровение» и «ART couture». Наряду с ними, впервые были названы победители в номинациях «Fashion – видео» и «Модная Арктика».

В 2023 году в конкурсе «ART-couture» диплом I степени в номинации «Городская одежда» завоевала коллекция «Что там под маской?» студентки Мурманского технологического колледжа сервиса Екатерины Приваловой; диплом I степени в номинации «Концептуальная мода» завоевала коллекция «Переплет времен» творческого коллектива Мурманского технологического колледжа сервиса. В специальной номинации «Модная Арктика», в рамках которой оценивался авторский взгляд на модный образ региона, гран-при получила коллекция «Кочевники» творческого коллектива «ДизТ» МАГУ, дипломом I степени наградили коллекцию «Белый лед» студентов Мурманского арктического государственного университета Дарьи Батищевой, Алины Носоновой, Жанны Розбицкой и Владимира Зевакина.

В конкурсе «Откровение» абсолютным победителем стал театр моды «Очарование». Команда завоевала три диплома I степени в номинации «Концептуальная мода» с коллекцией «Это Вам не Лондон», номинации «Детская мода» с коллекцией «Модные дети – новый формат», а также номинации «Городская одежда» с коллекцией «Гугуша». Гран-при конкурса в номинации «Модная Арктика» завоевала коллекция «Алогизмы» образцового детского коллектива «Театр моды «Самосотворение» Дома детского творчества «Дриада» Снежногорска. Дипломом I степени в это номинации была отмечена модельная студия «Ирбис» Дома культуры «Мурмаши» за коллекцию «Пташка». Команда также стала победителем в номинации «Эскиз. Лучшая графическая работа» за коллекцию «Алогизмы».

В дебютном конкурсе «Fashion-видео» лучшей признана работа «Время пробуждения» студенток Мурманского технологического колледжа сервиса Маргариты Мосиной и Надежды Михайловой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, призёры фестиваля отмечены дипломами и ценными подарками, которые в этом году специально разработал Мурманский областной художественный музей. Два автора получили специальные призы – возможность пройти стажировку у известных дизайнеров. Студентке МТКС Веронике Поповой предстоит перенять опыт у ведущего дизайнера премиального бренда женской одежды «Naumi», а студентку МАГУ Елизавету Проворову ждёт стажировка у Людмилы Мезенцевой в компании «Веретено».

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Мурманской области и Мурманский областной художественный музей.