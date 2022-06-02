Театр Северного флота покажет в июне 14 спектаклей для детей и взрослых

Драматический театр Северного флота завершает свой 87-й театральный сезон. В июне творческий коллектив покажет на большой и малой сцене шесть детских представлений и восемь постановок для взрослого зрителя.

В первую субботу на малой сцене состоится премьера спектакля-концерта «Тёркин. Кто же он такой?» по мотивам поэмы Александра Твардовского про находчивого солдата-фронтовика «Василий Тёркин». Постановку можно видеть в 15 и 19 часов.

В День России и 26 июня на большой сцене зрители увидят интерпретацию повести Александра Пушкина «Пиковая дама». В мае этот спектакль участвовал в фестивале «Арктическая сцена».

19 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, флотские артисты покажут военную постановку «Туман над заливом» по пьесе Исидора Штока.

Детский репертуар (+6) Драмтеатра Северного флота представлен спектаклями: «Приключения Буратино» (5 июня в 12 часов), «Мечта кота Леопольда» (8 июня в 11 часов), «Вождь краснокожих» (10 июня в 11 часов), «Айболит» (12 июня в 12 часов) и «Аленький цветочек» (30 июня в 11 часов). Для детей младшего дошкольного возраста 19 июня в 12 часов будет показана сказка Самуила Маршака «Кошкин дом».

Комедии «Не всё коту масленица», «Домовой», «Страсти по-итальянски» и «Ботинки на толстой подошве» зрители смогут посмотреть в 19 часов 5, 11, 18 и 25 июня соответственно.

Фото: https://teatrsf.ru/gallery/33#gallery-6