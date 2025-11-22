Мурманская область. Арктика (16+)22.11.25 08:40
«Театр. Время. Жизнь» - выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения Раисы Сергеевны Чебатуриной
В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие выставки «Театр. Время. Жизнь» - живопись, сценография, декоративно-прикладное искусство Раисы Сергеевны Чебатуриной. Выставка посвящена 85-летию со дня рождения автора.
Раиса Сергеевна Чебатурина - заслуженный художник России, автор декораций и костюмов, живописец, художник декоративно-прикладного искусства. Творческая биография Раисы Чебатуриной насыщена яркими событиями и достижениями.
В экспозиции представлены живописные произведения, предметы декоративно-прикладного искусства, эскизы декораций.
Выставку можно будет посетить до 21 декабря. (6+)
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273571%2Fwall-11742142_26136
