Театрализованное шоу и выездные спектакли: губернаторские ёлки в Мурманской области стартуют 12 декабря

В этом году марафон губернаторских новогодних ёлок в Мурманской области начнётся 12 декабря и продлится до 24 декабря. Юных северян ждут красочные представления в Ледовом дворце спорта Мурманска и выездные спектакли в разных городах региона.

С 12 по 14 декабря в Мурманске пройдут главные праздничные представления в формате театрализованного спектакля. На традиционные губернаторские ёлки приглашены ребята от 7 до 14 лет, которые отличились в учёбе, творчестве, спорте и общественной жизни. Особое внимание уделено детям из многодетных семей, юным северянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям участников специальной военной операции, а также ряду других льготных категорий.

Впервые в этом году на праздник приглашены дети из семей работников культуры, приехавших в Кольское Заполярье по программе «Земский работник культуры».

Кроме того, с 12 по 14 декабря запланированы выездные губернаторские новогодние мероприятия для детей участников СВО. Мурманский областной театр кукол покажет спектакли в Печенге (13 декабря) и Заполярном (14 декабря), а областной драматический театр выступит в Алакуртти (12 декабря) и Кандалакше (13 декабря).

Завершится новогодний марафон спектаклями в Мурманском областном театре кукол, которые пройдут 22, 23 и 24 декабря.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в прошлом году губернаторские ёлки в Мурманской области посетили более 17 тысяч юных северян.

