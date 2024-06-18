«Театральные острова»: группа Детской театральной школы Мурманска приняла участие в Дальневосточном театральном фестивале

Фестиваль «Театральные острова» состоялся с 13 по 16 июня на базе Сахалинского театра кукол. Он объединил свыше трёхсот детей и взрослых из школьных театральных студий и медиацентров, руководителей детских театральных коллективов, педагогов, режиссёров, артистов и сотрудников профессиональных театров Москвы, Мурманска и Сахалинской области.

Фестиваль «Театральные острова» состоялся с 13 по 16 июня на базе Сахалинского театра кукол. Он объединил свыше трёхсот детей и взрослых из школьных театральных студий и медиацентров, руководителей детских театральных коллективов, педагогов, режиссёров, артистов и сотрудников профессиональных театров Москвы, Мурманска и Сахалинской области.

Взрослая труппа Детской театральной школы города Мурманска тоже принимала активное участие в работе фестиваля. Помимо мастер-классов, наши талантливые земляки отыграла в качестве гостя фестиваля на одной из уличных площадок Южно-Сахалинска спектакль «Скоморошина о царе Салтане».

Организатором фестиваля «Театральные острова» является Региональный ресурсный центр дополнительного образования и воспитания при поддержке Министерства образования Сахалинской области.

Преподаватели мурманской Детской театральной школы в Южно-Сахалинске провели серию мастер-классов в «Школе театрального педагога», которая работала в рамках Дальневосточного открытого фестиваля «Театральные острова». Слушателями мастерских стали наставники и участники театральных коллективов из образовательных организаций. Наши эксперты поделились с ними своими опытом по следующим направлениям: Виктория Никитина – «Опора и дикция» (упражнения в комплексе на дыхание, развитие подвижности диафрагмы, упражнения для четкости речи, дикционные комплексы); Мария Юрьева – «Снятие психо-физических зажимов. Работа с партнёром, работа с предметом» (теннисные мячи, палки, пластиковые стаканы); Елена Уварова – «Выразительные средства театра кукол на службе у драматического искусства»».

Помимо мастер-классов, взрослая труппа ДТШ города Мурманска отыграла в качестве гостя фестиваля на одной из уличных площадок Южно-Сахалинска спектакль «Скоморошина о царе Салтане». А директор ДМШ Наталья Бриленкова и педагог Елена Уварова вошли в судейскую коллегию: в качестве члена жюри оценивали 10 конкурсных спектаклей.

Фото и видео: https://vk.com/dtsh_murmansk?z=photo-161313603_457292271%2Fwall-33793105_10698