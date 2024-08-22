Театральные премьеры и выступления виртуозных музыкантов: областные учреждения культуры готовятся к началу нового творческого сезонаКо Дню государственного флага северян всех возрастов ждёт насыщенная культурная программа
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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.24 08:45

Театральные премьеры и выступления виртуозных музыкантов: областные учреждения культуры готовятся к началу нового творческого сезона

Яркие культурные события по традиции ознаменуют начало нового творческого сезона в театрах и концертных площадках Кольского Заполярья.

Мурманский областной драматический театр распахнёт двери для зрителей и пригласит их в 86-й театральный сезон. В сентябре зрителей ждут гастрольные выступления ведущих столичных театралов, а также премьерный спектакль заполярных артистов «Девятый выпуск».

92-й театральной сезон Мурманского областного театра кукол 27 сентября откроет премьерная постановка для взрослых «Женитьба Бальзаминова». Спектакль поставил заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда по пьесе Александра Островского «За чем пойдёшь, то и найдёшь». 

Мурманская областная филармония приглашает всех любителей качественной музыки 8 сентября на концертную программу легендарного гитариста, композитора, заслуженного артиста России, кавалера Ордена Дружбы Виктора Зинчука. В концертной программе органично сплетены музыка XVI-XVIII веков и классика современности, авторские композиции и кельтская народная музыка.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в течение творческого сезона заполярных зрителей ждут премьеры и гастроли известных деятелей культуры, а также музыкальные и театральные фестивали. Следить за анонсами событий можно в госпабликах учреждений культуры и на портале «Наш Север», а билеты доступны онлайн и в кассах учреждений, которые к началу сезона уже будут открыты для посетителей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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