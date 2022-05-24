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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 15:45

Театральный фестиваль «Арктическая сцена» стал ярким событием в культурной жизни региона - Владимир Хованский

В Мурманске подвели итоги регионального этапа первого международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». Участниками фестиваля стали Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Драматический театр Северного флота и Детская театральная школа города Мурманска, а также самодеятельные коллективы из Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Полярного, Мончегорска, Гаджиево и Кировска.

В работе альтернативного жюри, которое возглавила руководитель АНО «Единый волонтёрский центр» Евгения Чибис, принял участие директор по общим вопросам АО «Мурманский морской торговый порт» Владимир Хованский. Помимо этого, АО «Мурманский морской торговый порт» выступил партнёром творческого форума.

«Театральный фестиваль «Арктическая сцена» стал ярким событием в культурной жизни региона. Он позволил театральным коллективам продемонстрировать свое творческие жостижения, а мурманчанам и жителям города увидеть и оценить их. Поддержка подобных проектов является неотъемлемой частью социальной политики старейшего предприятия Мурманска», - отметил директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

В торжественной обстановке на сцене Мурманского областного театра кукол артистам и работникам театров были вручены награды за лучшую режиссуру, музыкальное и визуальное оформление, костюмы и сценографию, а также мужскую и женскую роли. Диплом второй степени экспертный Совет фестиваля присудил Мурманскому областному театру кукол за спектакль «Снежная королева», а диплом альтернативного жюри «Сердце зрителя» был вручен театру за постановку «Саквояж доктора Чехова». Обладателями дипломов первой степени стали Мурманский областной драматический театр и Драматический театр Северного флота. Их спектакли «Маскарад» и «Туман над заливом» станут участниками второго, международного этапа, который пройдет в столице Кольского Заполярья в ноябре. В рамках второго этапа северяне смогут увидеть спектакли театральных коллективов других городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

«Несмотря на то, что первый этап фестиваля завершился, «Арктическая сцена» однозначно стала отправной точкой нового взгляда на театральную жизнь региона. У актеров и режиссеров наших театров появилась уникальная возможность перезагрузить и переформатировать свою работу, взглянуть на репертуар и на зрителя с новой стороны, выйти из зоны комфорта и шагнуть в пространство творческого эксперимента. Для северян фестиваль стал настоящим театральным праздником. Дополнительным стимулом для участников фестиваля стал соревновательный дух регионального этапа, но вне зависимости от результата я уверена, что все коллективы получили колоссальный заряд вдохновения, опыта и новых творческих идей», – отметила министр культуры Ольга Обухова.

Напомним, что фестиваль «Арктическая сцена» организован Мурманским областным драматическим театром и региональным отделением Союза театральных деятелей России, поддержку ему оказывает областное правительство, региональный Минкульт и Союз театральных деятелей России.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248873%2Fwall-149919532_2545

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