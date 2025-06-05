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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 14:30

Технические туры позволяют наладить профессиональные связи между специалистами различных отраслей

Представители ООО «Кольская ВЭС» побывали в рамках технического тура на Кольской АЭС для обмена опытом и знакомства с работой самой северной атомной станции в Европе.

Они посетили блочный щит управления энергоблока, машинный зал турбинного цеха, полномасштабный тренажер учебно-тренировочного подразделения и информационный центр станции, а также ознакомились с работой уникального комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО).

Генеральный директор ООО «Кольская ВЭС» Александр Панов высоко оценил культуру производства на предприятии и особо отметил отношение сотрудников к своей работе.

«Сразу видно, что есть хозяин и есть порядок. Кроме того, я всегда обращаю внимание на людей. Бетонные стены и металл могут быть любыми, их можно покрасить, подмести, убрать, помыть, но впечатление создаёт именно отношение людей, то, с каким интересом они рассказывают о своей работе, с каким вниманием относятся к деталям, как вовлечённо участвуют в дискуссиях. Я всегда радуюсь, когда вижу сотрудников, которые действительно болеют своим делом и гордятся им. Это культура, которая воспитывается годами, её невозможно получить по щелчку пальцев», - поделился он.

В ходе круглого стола с руководителями Кольской АЭС представители ВЭС интересовались различными аспектами работы атомной станции, включая текущие процессы эксплуатации и ремонта оборудования, которые являются важными составляющими надежной и безопасной работы АЭС.

Особое внимание было уделено обсуждению практики применения так называемого машинного зрения - автоматизированной системы контроля соблюдения требований безопасности и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), разработанной АО «Концерн Росэнергоатом».

Система контроля обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и нацелена на предотвращение производственного травматизма. Она не только осуществляет проверку ношения персоналом СИЗ, но и фиксирует оставленные предметы в помещении, выискивает задымления и возгорания. Благодаря ее применению количество нарушений правил безопасности среди персонала заметно сократилось.

«Технические туры позволяют наладить профессиональные связи между специалистами различных отраслей. Мы всегда рады поделиться своими лучшими практиками в работе Кольской АЭС и с удовольствием перенимаем положительный опыт коллег в вопросах эффективного производства. Благодаря такому взаимодействию у нас есть возможность своевременно внедрять передовые технологии, что повышает надёжность и безопасность работы наших предприятий», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков. Электроэнергетический дивизион «Росатома» принимает активное участие в этой работе.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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