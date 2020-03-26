Технический сбой на «горячей линии» (3-99999) устраняют специалисты

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, на «горячей линии» зафиксированы технические сбои из-за предельного количества обращений.

На «горячей линии» (3-99999) по вопросам, связанным с коронавирусом, сейчас есть временные перерывы из-за предельной загрузки оборудования ПАО «Ростелеком». Поступает большое количество обращений - до 12 звонков в секунду. Из-за этого на линии есть перерывы в доступности.

В ближайшее время технические неполадки будут устранены, а мощность увеличена.

Сейчас проводятся техработы. Специалисты делают все, чтобы максимально расширить возможности входящих линий для обеспечения устойчивой работы и доступности колл-центра.