Техническое состояние свыше 100 военных городков оценят на соответствие нормативным показателям

В Мурманске военные коммунальщики Военно-морского флота сообщили о старте проведения сезонных осмотров материально-технической базы военных городков, коммунальных объектов, сооружений и инженерных сетей входящих в зону эксплуатационной ответственности ЖКС №9 филиала «Центрального – жилищно коммунального управления» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ).

В период с марта по апрель 2025 года будет проверено более 100 военных городков, свыше 200 объектов теплового хозяйства, более 70 объектов водопроводно-канализационного хозяйства

В завершении осмотров военные коммунальщики Северного флота подготовят соответствующие предложения по включению в план капитального ремонта на 2026 год и план подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг.

Как отмечает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), данные мероприятия проходят в целях определения степени износа сетей, а также для проведения работ в летний период.

Для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций аварийными бригадами Северного флота сформирован и постоянно пополняется запас материальных средств.

Фото предоставлено ведущим инженером отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).