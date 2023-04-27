Техника АО «ММТП» помогает в уборке Мурманска после зимы

Мурманск готовится к майским праздникам. Помощь в этом традиционно оказывают портовики. Мобильные вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта вновь вышли на улицы областной столицы, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимы. Предприятие ежегодно выделяет в помощь коммунальным службам самую современную технику.

«С наступлением весны вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта будут работать на улицах Мурманска, чтобы в канун майских праздников город мог быстрее приобрести нарядный облик. Помощь будет оказана комплексно. Она включает очистку дорожного полотна, сбор высыпанного за зимний период песка, транспортировку и выгрузку собранного материала на специально оборудованную площадку», - сказал заместитель главного инженера АО «ММТП» Фёдор Сизов.

Напомним, мобильный вакуумный погрузчик «Centurion LN1012» являются одними из лучших в своем классе и предназначен для уборки дорог и технологических проездов. Их ещё называют «вакуумными пылесосами». Такое название они получили благодаря способности при работе создавать внутри специального бункера высокоразреженный вакуум. Машина способна убирать с дорожного полотна не только песок, но и увлажненный грунт, а также небольшие камни. Погрузчики были приняты в эксплуатацию мурманскими портовиками в рамках экологической программы предприятия и доказали свою эффективность.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт».