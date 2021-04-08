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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 10:45

Техника АО «ММТП» вышла на улицы Мурманска, чтобы помочь в уборке после зимы

Мобильные вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта вышли на улицы Мурманска, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимы. АО «Мурманский морской торговый порт» ежегодно участвует в этой работе и выделяет для этого самую современную технику, используемую на предприятии.

Мобильный вакуумный погрузчик «Centurion LN1012» являются одними из лучших в своем классе и предназначены для уборки дорог и технологических проездов. Их еще называют «вакуумными пылесосами». Такое название они получили благодаря способности при работе создавать внутри специального бункера высокоразреженный вакуум. Машина способна убирать с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и увлажненный грунт и небольшие камни. Погрузчики были приняты в эксплуатацию мурманскими портовиками в рамках экологической программы предприятия и доказали свою высокую эффективность в процессе регулярной уборки технологических площадок АО «ММТП».

Участие Мурманского морского торгового порта в очистке городских улиц от накопившегося за зиму песка ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт». Традиционно основной объем работ выполняется в канун майских праздников, чтобы город быстрее приобрел весенний облик. При этом помощь городу в работе вакуумных погрузчиков портовики оказывают комплексно. Техникой управляют штатные работники АО «ММТП». Заправку топливом, водой и техническое обслуживание автомобилей обеспечивает предприятие.

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