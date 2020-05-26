Техника, задействованная в строительстве госпиталя под Мурмашами, больше не будет мешать жителям по ночам

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян вчера провели очередную встречу с жителями Мурмашей.

Напомним, в посёлке энергетиков была создана группа народного контроля, которая ежедневно инспектирует ход строительства резервного инфекционного госпиталя. Его должны возвести в рекордные сроки. Сдать объект планируют уже к 30 мая.

Накануне вечером подрядчик заканчивал возведение основных корпусов. Из федерального бюджета на эти работы выдели 970 миллионов рублей. Причем большая часть суммы, более 600 миллионов, пойдёт на закупку самого современного медицинского оборудования, которое впоследствии останется в регионе.

Под строительство временного госпиталя рассматривалось порядка десяти площадок, начиная от самой Белокаменки, где и произошла вспышка заболевания, до Комсомольской горки в Коле и поселка Молочный. Все они не подошли. Площадь самого быстровозводимого строения оказалась намного больше этих земельных участков. Выбор пал на старый аэродром под Мурмашами и потому, что данная площадка почти идеально ровная, рабочим не надо тратить время на её расчистку, что особенно актуально при минимальных сроках строительства. При этом рядом есть электросети и удобные автоподъезды. Сам госпиталь строится с соблюдением всех санитарных норм и не представляет опасности для местных жителей.

За несколько последних дней общественники трижды побывали на строительной площадке в Мурмашах. Накал страстей постепенно спадает. За это время большая часть вопросов, касающихся назначения и дальнейшего использования госпиталя, просто отпала. Тем более, что и губернатор региона, и руководители района неоднократно подчеркивали, что строение в поселке энергетиков будет временным. Его планируют использовать по назначению только в случае второй волны коронавируса, если действующие больницы не будут справляться с наплывом инфицированных. При благоприятном развитии ситуации временный госпиталь в Мурмашах уберут к сентябрю, если конечно этого захотят сами жители. К этому времени в регионе построят полноценный профильный стационар для лечения пациентов с CORVID-19. При этом оставшиеся в поселке строения можно будет перепрофилировать под другие социальные объекты. К примеру, отдать их местному аэроклубу.

В рамках вчерашней встречи с руководителями района жители смогли оперативно решить и другие вопросы. Прежде всего, мурмашинцы обратили внимание глав на то, что на строительной площадке техника работает в круглосуточном режиме, мешая спать жителям ближайших домов. Александр Лихолат взял ситуацию на личный контроль. Подрядчику будет направленно обращение с просьбой задействовать тяжёлую технику только в дневное и вечернее время, до 22 часов. При этом стройка не остановится, ночью рабочие продолжат собирать конструкцию корпусов, но уже вручную.

Ещё один вопрос касался восстановления зелёной зоны после окончательного демонтажа временного госпиталя. Старый аэродром одно из любимых мест для прогулок мурмашинцев, здесь занимаются спортом, проводят соревнования местного аэроклуба. На встрече было принято решение впоследствии высадить здесь новые деревья.

Шла речь и про новейшее медицинское оборудование, которым будет укомплектован временный госпиталь в Мурмашах. На встрече с руководством района общественники попросили оставить данное оборудование в поселке. Александр Лихолат пояснил, что все оборудование госпиталя - району не нужно. Зачем, к примеру, мурмашинской поликлинике десятки аппаратов ИВЛ, или очередной компьютерный томограф? Тем более что на днях Кольская ЦРБ получила современнейший КТ, мощностей которого хватит на всех жителей муниципалитета. Ведь с его помощью детальное обследование пациента будет занимать всего пять минут.

- Конечно же, медучреждения района нуждаются в некотором оборудовании, особенно современном, - пояснил на встрече глава районной администрации. – Обязательно обсудим этот вопрос с региональным Минздравом. Чтобы после того, как временный госпиталь в Мурмашах разберут, часть действительно нужных приборов осталась у нас. Пусть это оборудование послужит на благо жителей Кольского района.