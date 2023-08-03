Технологические компании, реализующие проекты по импортозамещению, могут претендовать на грант до 250 млн рублей

В рамках федерального проекта «Взлёт – от стартапа до IPO» запускается новая грантовая программа «доращивания» технологических компаний под крупных российских заказчиков. Оператор программы – «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Сумма гранта – от 25 до 250 млн рублей; внебюджетное софинансирование со стороны грантополучателя – не менее 100% суммы гранта; срок реализации проекта – не более 6 лет, из них срок финансирования проекта центром – не более 3 лет; ожидаемый результат – прирост выручки от продаж новой продукции (создаваемой в рамках финансируемого проекта) в 5-кратном размере по отношению к полученному гранту.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в конкурсном отборе могут принять участие российские коммерческие организации, осуществляющие деятельность по доработке и производству технологических продуктов, выручка от продаж товаров, работ, услуг которых за последний отчётный год (или в среднем за 3 последних отчётных года) составляет не менее 300 млн рублей и не более 10 млрд рублей и соответствующие ряду требований, опубликованных на официальном сайте центра.

Заявки принимают до 11 сентября 2023 года через автоматизированную информационную систему по ссылке.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону (495) 150-25-84 (доб. 205); в онлайн-чате на сайте центра https://inno-sc.ru/; направив обращение на электронный почтовый адрес: ced@inno-sc.ru