Технологический суверенитет - это, прежде всего, люди - Сергей Дубовой

В преддверии Дня российской науки спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров побывали в Мурманском арктическом университете, где посетили аквакомплекс, лабораторию гидравлики и теплотехники, встретились с молодыми учёными и их наставниками, а также студентами – участниками студенческого конструкторского бюро «НордТех».

- Наш президент определил технологическое лидерство и технологический суверенитет национальной целью развития, - подчеркнул в ходе встречи Сергей Дубовой. - Мировой опыт показывает, что технологии перестали быть частью экономической жизни и стали частью политической конкуренции. Мы понимаем, что развиваем инновации в условиях СВО и бюджетных ограничений. Поэтому критически важна скорость внедрения — нужны мобильные команды молодых инженеров, учёных и студентов, способные быстро переводить апробированные технологии хотя бы в малую серию. Технологический суверенитет - это, прежде всего, люди. Без инженеров, учёных, программистов, изобретателей, «внедренцев» он недостижим. Мы должны готовить «поколение технологических лидеров», которые будут создавать все необходимые для страны технологии.

Алексей Гиляров отметил, что в Мурманской области благодаря участию губернатора Андрея Чибиса реализуется целый комплекс мер по поддержке молодых учёных:

- Это именная стипендия губернатора молодым учёным и аспирантам за успехи в научно-исследовательской деятельности, региональные гранты молодым учёным на проведение научных исследований, премии по итогам ежегодного конкурса научных трудов молодых ученых и специалистов Мурманской области, специальная стипендия губернатора для активной молодежи. Есть такая мера поддержи, как компенсация на оплату съёмного жилья. Молодые учёные – люди увлечённые. Но когда эта увлеченность, тяга к знаниям, открытиям подкрепляется существенной поддержкой со стороны органов власти – это всегда даёт очень хороший эффект. Мы это видим по тем перспективным исследованиям, которые проводятся нашими молодыми исследователями.

По итогам визита участники договорились организовать встречу молодых учёных МАУ с научным сообществом КНЦ РАН для укрепления взаимодействия, обмена опытом, научными знаниями, создания совместных проектов.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/108/uf6iwu99u20bsmjaa6181awy5i37vup8.JPG