Технологический суверенитет региона: губернатор Мурманской области встретился с коллективом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»

В центре внимания – обеспечение технологического суверенитета региона, безопасность цифровых систем, социальная поддержка сотрудников отрасли. Открывая встречу, глава региона подчеркнул стратегическую важность работы связистов в Арктике.

«Цифровые технологии помогают северянам каждый день: более 200 государственных и муниципальных услуг доступны онлайн, единой картой жителя пользуются 138 тысяч северян, а 8,8 тысячи камер видеонаблюдения помогают делать города безопаснее. Всё это было бы невозможным без интеллектуального и профессионального труда сотрудников связи. Вы сегодня - на технологической передовой», – подчеркнул глава региона.

Директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина поблагодарила главу региона за внимание к предприятию.

«У нас профессиональный код особенный. Мы знаем свою работу и обеспечиваем её устойчивость, поэтому нам доверяют. Мы рады поделиться с вами нашими идеями, в этом диалоге мы сформируем общее видение, чтобы двигаться дальше в одном направлении», – сказала Ольга Шаньгина.

Во время общения сотрудники затронули темы развития региона и поддержки специалистов. Особый интерес – к привлечению молодых кадров. Губернатор рассказал про варианты обеспечения жильём, расширение рынка арендного жилья, программу «Арктическая ипотека».

Одно из предложений, которое озвучили сотрудники компании, – создать ресурс, где можно будет приобрести билеты для оплаты проезда, в том числе на пригородные автобусы. Отдельно прозвучал запрос на установку пандуса для хоккеиста, который получил тяжёлые травмы в результате ДТП. Молодой человек теперь имеет ограничения по здоровью, проживает в многоэтажном доме и доступ в квартиру без спецоборудования затруднён. Глава региона поручил установить конструкцию до конца августа.

Итог прошлой встречи – в реализованных запросах сотрудников. Так, прозвучала просьба об удобной организации занятий бегом и велоспортом в Долине Уюта. Выполнено – отгорожен участок трассы, на котором спортсмены и любители могут заниматься ежедневно с 8.00 до 20.00. Реализован проект архитектурно-художественной подсветки здания любимой «Арктики» с различными световыми сценариями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571306/#&gid=1&pid=37