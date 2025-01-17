Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику

АО «Мурманэнергосбыт» продолжает работу по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения объектов капительного строительства жилищного сектора и социальной сферы.

Так, в 2024 году к централизованному теплоснабжению подключены следующие объекты:

- жилые многоквартирные дома на улицах Успенского, Павлова и Бондарной в Мурманске;

- амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в поселке Зеленоборский;

- физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше.

Кроме этого, уже спроектированы и проложены новые сети для теплоснабжения двух строящихся многоквартирных домов на улице Кирпичной, Центра культурного развития в областном центре, крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проведены работы по реконструкции тепловых сетей для обеспечения теплом и горячей водой нового корпуса ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер». Подключение вышеуказанных объектов планируется после завершения строительства зданий уже в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/