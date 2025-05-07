ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
Промышленные водогрейные котлы – современное оборудование, которое предназначено для обеспечения крупного объекта горячей водой и отоплением. Оно отличается мощностью, надежностью, экономичным потреблением электроэнергии. И это только некоторые достоинства водогрейного оборудования, за которые его выбирают крупные предприятия, коммунальные компании, обслуживающие здания разного назначения, строительные организации.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
- Независимость от топлива. Оборудованию не требуется жидкое, твердое топливо для работы. Достаточно, чтобы на объекте, где планируется подключение оборудования, было электричество. И это большое преимущество водогрейных электроустановок перед газовыми, твердотопливными. Ведь магистраль газа подведена не везде, тогда как электроэнергией обеспечены даже отдаленные местности, где планируется наладить производство или построить жилые здания.
- Универсальность. Производственные электрокотлы обладают высокой мощностью, они рассчитаны на обогрев помещений цехов большой площади. Но также они подходят и для обеспечения горячей водой и отоплением жилых комплексов, бизнес-центров.
- Высокий КПД – от 95%. Поэтому использование электрического оборудования экономично и выгодно для его владельца.
- Простота монтажа и запуска в эксплуатацию. Для большинства моделей электрооборудования не требуется получения разрешений на установку. Поэтому предприятиям, купившим такой котел, не придется собирать пакет документов и согласовывать их в контролирующих органах.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
Электрооборудование устанавливается на строительных объектах. Оно используется для обогрева помещений, которые не подключены к централизованному теплоснабжению. На удаленных от города и его теплосетей промышленных объектах тоже применяют электрокотлы. Они могут использоваться в качестве основного или резервного источника нагрева воды и обогрева помещений.
Возможно использование производственного водонагревательного оборудования для организации системы отопления вахтовых поселков. Оно подходит для применения на предприятиях сельского хозяйства, нефтегазовой, теплоэнергетической, коммунальной отрасли.
На сайте компании «ЗСТЭМИ-2» вы подберете котел электрический промышленный, который устроит вас по своей мощности, температуре нагрева воды, КПД. В каталоге товаров представлено оборудование разных моделей по умеренной цене.
АО «ЗСТЭМИ-2»
ИНН 3805102970
2Vfnxvr5XpL