ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

Промышленные водогрейные котлы – современное оборудование, которое предназначено для обеспечения крупного объекта горячей водой и отоплением. Оно отличается мощностью, надежностью, экономичным потреблением электроэнергии. И это только некоторые достоинства водогрейного оборудования, за которые его выбирают крупные предприятия, коммунальные компании, обслуживающие здания разного назначения, строительные организации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОКОТЛОВ

Независимость от топлива. Оборудованию не требуется жидкое, твердое топливо для работы. Достаточно, чтобы на объекте, где планируется подключение оборудования, было электричество. И это большое преимущество водогрейных электроустановок перед газовыми, твердотопливными. Ведь магистраль газа подведена не везде, тогда как электроэнергией обеспечены даже отдаленные местности, где планируется наладить производство или построить жилые здания.

Универсальность. Производственные электрокотлы обладают высокой мощностью, они рассчитаны на обогрев помещений цехов большой площади. Но также они подходят и для обеспечения горячей водой и отоплением жилых комплексов, бизнес-центров.

Высокий КПД – от 95%. Поэтому использование электрического оборудования экономично и выгодно для его владельца.

Простота монтажа и запуска в эксплуатацию. Для большинства моделей электрооборудования не требуется получения разрешений на установку. Поэтому предприятиям, купившим такой котел, не придется собирать пакет документов и согласовывать их в контролирующих органах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Электрооборудование устанавливается на строительных объектах. Оно используется для обогрева помещений, которые не подключены к централизованному теплоснабжению. На удаленных от города и его теплосетей промышленных объектах тоже применяют электрокотлы. Они могут использоваться в качестве основного или резервного источника нагрева воды и обогрева помещений.

Возможно использование производственного водонагревательного оборудования для организации системы отопления вахтовых поселков. Оно подходит для применения на предприятиях сельского хозяйства, нефтегазовой, теплоэнергетической, коммунальной отрасли.

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