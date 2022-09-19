Технологии детям: в Мурманске открылась ещё одна модельная библиотека

В рамках национального проекта «Культура» модернизировалась библиотека на базе филиала № 17 Центральной детской библиотеки города Мурманска на улице Скальной, 17.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в новом пространстве читателей встречают современные цифровые технологии 3Dmapping, благодаря которым стены помещения оживут в один миг. В «Живой комнате» специальная программа позволит создать эффект движения предметов в трехмерном пространстве. Посетителей ждёт особый групповой формат мероприятий, основанный на синтезе библио- и анималотерапии, который поможет детям почувствовать радость общения и понять особенности окружающего мира.

После модернизации библиотека будет реализовывать новые проекты: научно-исследовательскую программу «Наука на раз, два, три»; творческую лабораторию креативных программистов для создания световых проекционных программ; проект «Книжный сад для малышей» с развивающими мероприятиями для малышей 1-2 лет; ЭкоЦентр «Почитай, поиграй, расскажи».

Гостей торжественной церемонии открытия библиотеки ждала насыщенная праздничная программа: юные участники посетили обновлённые залы библиотеки, испробовали все технические новшества, с большим энтузиазмом ответили на все каверзные вопросы на знание героев художественных произведений и получили памятные подарки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262902%2Fwall-139605315_19979