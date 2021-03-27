«Технознайки» из Колы стали абсолютными победителями регионального этапа Всероссийских соревнований «ИКаРёнок»

В региональном этапе Всероссийских соревнований для самых маленьких техников и инженеров «ИКаРёнок» приняли участие шесть команд Мурманской области. Заочные состязания проходили на базе центра дополнительного образования «Лапландия».

Участники из Мурманска, Колы, Кировска, ЗАТО Видяево, Ковдора и Кандалакши представили творческие проекты в номинации «Человек труда». Соревнования включали в себя несколько испытаний: презентацию и защиту творческого проекта «Производство и профессии будущего» и составление «Инженерной книги» (заочно).

Абсолютным победителем соревнований «ИКаРёнок» в этом году стала команда «Технознайки» из детского сада №4 г. Кола – Артём Цудик и Лидия Волнухина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках соревнований «ИКаРёнок» впервые прошла защита конкурсных работ и в номинации для педагогов – «Опыт работы». В формате онлайн-конференции участники представили свои проекты о конкурсных движениях, использовании современных инструментов и методик в образовании и творческом развитии детей. В этой номинации соревновались педагоги из Мурманска, ЗАТО Видяево и Кандалакшского района.

Лучшей жюри признало работу старшего воспитателя детсада № 105 г. Мурманска Татьяны Фишковой. Она представит Мурманскую область на Всероссийском этапе соревнований среди педагогов.