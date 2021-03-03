Текущая эпидобстановка в Мурманской области позволяет продолжить поэтапную отмену ограничений

Об этом сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу губернатор региона Андрей Чибис. «Первое – мы отменяем обязательную самоизоляцию для лиц старшего поколения с учётом того, что видим тенденцию к снижению заболеваемости и устойчивый иммунитет у категории 65+. Второе – разрешаем работу детских лагерей. Третье – разрешаем по одному родителю принимать участие в утренниках в детских садах, конечно, с соблюдением всех мер социального дистанцирования. Также вновь можно будет проводить мероприятия в библиотеках. И важный вопрос для многих людей: предприятия общепита, которые на сегодняшний день работают до 23 часов, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора смогут работать до 2 часов ночи», – перечислил вводимые послабления глава области.

Изменения в правила вступят в силу с пятницы 5 марта. Соответствующее постановление будет подписано губернатором и опубликовано в ближайшее время.

Андрей Чибис подчеркнул, что отмена отдельных ограничений никак не отражается на соблюдении простых санитарных правил – носить маски, тщательно мыть руки и дезинфицировать контактные поверхности по-прежнему необходимо.

«Очень надеюсь, что с учётом этих послаблений ситуация будет улучшаться, количество заболевших будет снижаться», – отметил губернатор.

По словам главы управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лены Лукичёвой, заболеваемость коронавирусом в регионе за последнее время упала в три раза и продолжает снижаться. Положительная динамика наблюдается и по ОРВИ – заболеваемость детей ниже эпидпорога на 25%, у взрослых эпидпорог превышен незначительно. Кратно уменьшилось и число случаев внебольничных пневмоний. Случаев заболевания гриппом в регионе не регистрируется.

Как отметил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, больше трети «ковидного» коечного фонда в регионе на сегодняшний день свёрнуто. От COVID-19 привито более 22600 северян. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.