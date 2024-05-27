Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем
Годовая инфляция в Мурманской области в апреле 2024 года снизилась и составила 9,21% после 9,28% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,62%) и по России в целом (7,84%). Рост цен в регионе замедлился главным образом из-за увеличения предложения некоторых продовольственных товаров.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Декабрь 2023
|
Январь 2024
|
Февраль 2024
|
Март
2024
|
Апрель 2024
|
Инфляция
|
7,94
|
9,05
|
9,05
|
9,28
|
9,21
|
Базовая инфляция
|
7,31
|
8,08
|
8,52
|
8,97
|
9,44
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
6,60
|
7,38
|
7,41
|
8,43
|
7,81
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
18,44
|
16,70
|
11,71
|
17,85
|
10,84
|
Непродовольственные товары
|
5,49
|
5,69
|
6,26
|
7,18
|
7,34
|
Услуги
|
12,78
|
15,57
|
14,70
|
13,02
|
13,24
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,01
|
5,23
|
4,62
|
4,80
|
4,87
|
- пассажирский транспорт
|
32,29
|
53,90
|
50,37
|
32,75
|
28,23
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Цены на продовольствие в апреле росли в годовом сопоставлении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 7,81% после 8,43% в марте.
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление роста цен произошло в основном за счёт расширения предложения отдельных овощей и фруктов. Например, увеличилось отечественное производство тепличных овощей. В результате огурцы стали стоить дешевле, чем год назад. Кроме того, вырос объём импортных поставок груш и лимонов. Поэтому цены на них в годовом выражении повысились меньше, чем месяцем ранее.
Непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в апреле выросли в годовом выражении на 7,34% после 7,18% в прошлом месяце.
Высокий спрос по-прежнему позволял производителям и поставщикам переносить в цены возросшие ранее издержки. Например, компании повышали заработные платы для привлечения и удержания работников из-за нехватки кадров. Выросли расходы и на логистику. Как результат – бытовая техника подешевела меньше в годовом выражении, чем месяц назад, а цены на медикаменты выросли сильнее. На динамику цен лекарственных препаратов также повлияло удорожание сырья.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в апреле увеличился до 13,24% после 13,02% в марте.
Спрос на путешествия внутри страны повысился. В результате отдых на Черноморском побережье России подорожал в годовом выражении сильнее, чем в прошлом месяце.
Затраты медицинских клиник выросли, в том числе из-за удорожания расходных материалов. Это привело к ускорению годового роста цен на медицинские услуги, в частности на стоматологическое лечение.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в апреле 2024 года выросла до 7,62% после 7,37% в марте. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,84%. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, производство за ним не успевало, и производители и поставщики переносили в цены рост издержек.
Годовая инфляция в России возросла до 7,84% (в марте – 7,72%). Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов. Основной устойчивый фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.