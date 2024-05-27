Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем

Годовая инфляция в Мурманской области в апреле 2024 года снизилась и составила 9,21% после 9,28% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,62%) и по России в целом (7,84%). Рост цен в регионе замедлился главным образом из-за увеличения предложения некоторых продовольственных товаров.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Инфляция 7,94 9,05 9,05 9,28 9,21 Базовая инфляция 7,31 8,08 8,52 8,97 9,44 Прирост цен на Продовольственные товары 6,60 7,38 7,41 8,43 7,81 из них: - плодоовощная продукция 18,44 16,70 11,71 17,85 10,84 Непродовольственные товары 5,49 5,69 6,26 7,18 7,34 Услуги 12,78 15,57 14,70 13,02 13,24 из них: - ЖКХ 5,01 5,23 4,62 4,80 4,87 - пассажирский транспорт 32,29 53,90 50,37 32,75 28,23

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Цены на продовольствие в апреле росли в годовом сопоставлении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 7,81% после 8,43% в марте.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, замедление роста цен произошло в основном за счёт расширения предложения отдельных овощей и фруктов. Например, увеличилось отечественное производство тепличных овощей. В результате огурцы стали стоить дешевле, чем год назад. Кроме того, вырос объём импортных поставок груш и лимонов. Поэтому цены на них в годовом выражении повысились меньше, чем месяцем ранее.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в апреле выросли в годовом выражении на 7,34% после 7,18% в прошлом месяце.

Высокий спрос по-прежнему позволял производителям и поставщикам переносить в цены возросшие ранее издержки. Например, компании повышали заработные платы для привлечения и удержания работников из-за нехватки кадров. Выросли расходы и на логистику. Как результат – бытовая техника подешевела меньше в годовом выражении, чем месяц назад, а цены на медикаменты выросли сильнее. На динамику цен лекарственных препаратов также повлияло удорожание сырья.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле увеличился до 13,24% после 13,02% в марте.

Спрос на путешествия внутри страны повысился. В результате отдых на Черноморском побережье России подорожал в годовом выражении сильнее, чем в прошлом месяце.

Затраты медицинских клиник выросли, в том числе из-за удорожания расходных материалов. Это привело к ускорению годового роста цен на медицинские услуги, в частности на стоматологическое лечение.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в апреле 2024 года выросла до 7,62% после 7,37% в марте. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,84%. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, производство за ним не успевало, и производители и поставщики переносили в цены рост издержек.

Годовая инфляция в России возросла до 7,84% (в марте – 7,72%). Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов. Основной устойчивый фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.