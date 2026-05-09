Телебашня в Мурманске включит подсветку в честь Дня Победы
9 Мая филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне в честь 81-й годовщины великой Победы.
Телебашню заполнит динамическое движение георгиевской ленты, а на медиафасаде разместят надпись: «С Днём Победы!». Подсветка будет работать с 23.20 до 2.00.
Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик «9 мая. Победа!».
Как отмечает Министерство информационной политики по Мурманской области, в световом параде также участвуют башни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Магаса, Майкопе, Махачкале, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.