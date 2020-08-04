Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 14:40
Телефонизация мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 сорвалась
Вчера в вечернее время часовой поста видеоконтроля мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 заметил гражданина на прилегающей к учреждению режимной территории.
Для выяснения личности мужчины на место возможного совершения правонарушения незамедлительно выдвинулась резервная группа колонии. Гражданин, поняв, что попал в поле зрения сотрудников исправительного учреждения, спешно скрылся.
При осмотре территории с применением служебной собаки в кустах у дороги был обнаружен чёрный пакет. Внутри пакета находились 11 мобильных телефонов и карта памяти, тщательно упакованные в три свёртка, перемотанные прозрачным скотчем.
По данному факту проводится проверка.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
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