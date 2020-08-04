Телефонизация мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 сорвалась

Вчера в вечернее время часовой поста видеоконтроля мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 заметил гражданина на прилегающей к учреждению режимной территории.

Для выяснения личности мужчины на место возможного совершения правонарушения незамедлительно выдвинулась резервная группа колонии. Гражданин, поняв, что попал в поле зрения сотрудников исправительного учреждения, спешно скрылся.

При осмотре территории с применением служебной собаки в кустах у дороги был обнаружен чёрный пакет. Внутри пакета находились 11 мобильных телефонов и карта памяти, тщательно упакованные в три свёртка, перемотанные прозрачным скотчем.

По данному факту проводится проверка.