Телефонная связь умирает: каждый шестой не отвечает на звонки с незнакомых номеров, каждый второй может не взять трубку, если номер не определился

Только 3 из 10 россиян всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Лишь 3 из 10 россиян всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Каждый второй (55%) в такой ситуации иногда берёт трубку («Если жду звонка, например, по объявлению», «Иногда — по инерции»), а каждый шестой (16%) и вовсе не отвечает на звонок («Много мошенников»).

Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров: 36% против 23% среди женщин. Чем старше россияне, тем меньше среди них людей, которые всегда берут трубку, если видят неизвестный номер: так поступает каждый третий опрошенный в возрасте до 34 лет, а среди респондентов старше 45 лет — только каждый четвёртый (26%).

Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше вероятность того, что человек ответит на звонок с неизвестного номера: всегда берут трубку 36% россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей и только 19% среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц. Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу «антиспам».

Время проведения опроса: 30 августа — 2 сентября 2024 года.