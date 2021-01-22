Телефонные мошенники «переквалифицировались» в сотрудников МВД

Банк России предупреждает о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств, говорится в релизе ЦБ.

«Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, информацию о платежных картах, сведения о совершенных по картам операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан, пояснил регулятор.

ЦБ проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.

«Банк России обращает внимание, что не подаёт заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — предупредил ЦБ.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платёжной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.