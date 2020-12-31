Телефонные номера, которые могут пригодиться в праздничные дни
Администрация города Мурманска напоминает мурманчанам и гостям города номера телефонов экстренных служб областного центра:
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба», телефон «051».
УМВД России по городу Мурманску - дежурная часть – «02», 40-62-91, для набора с мобильного номера «102».
Отделы полиции УМВД России по городу Мурманску:
- дежурная часть отдела полиции № 1 (Октябрьский округ)- 40-76-10;
- дежурная часть отдела полиции № 2 (Ленинский округ)- 40-61-10;
- дежурная часть отдела полиции № 3 (Первомайский округ)- 40-60-10.
УМВД России по Мурманской области - дежурная часть - 40-72-77.
УФСБ России по Мурманской области - дежурная часть - 45-40-76 и телефон доверия - 47-43-43.
ГУ МЧС России по Мурманской области - дежурная часть: «01», «112».
Служба скорой медицинской помощи, для набора со стационарного телефона «03», с мобильного телефона «103».