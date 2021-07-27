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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 16:00

Телефонный мошенник из Московской области предстанет перед судом за обман пожилой мурманчанки

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обманным путем обратилась мурманчанка 1950 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, как оказалось, ложные сведения о попытке списания крупной суммы со счёта.

Абонент убедил северянку - чтобы исключить несанкционированные расходные операции, необходимо срочно закрыть банковские вклады и снять все накопления, затем перевести наличные через банкомат на «безопасные» счета. Введенная в заблуждение женщина осуществила ряд переводов на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. По окончании этих операций звонки резко прекратились, а самостоятельно связаться с абонентом стало невозможно. Лишь тогда потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию.

По факту хищения денежных средств следователем было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативники установили, что номер телефона, с которого злоумышленник выходил на связь с северянкой, зарегистрирован в городе Москве. В ходе проведения целого комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в столице. Им оказался ранее несудимый житель Московской области 1976 года рождения.

В настоящее время расследование окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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