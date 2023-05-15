Телеканал «Россия» и Министерство просвещения Российской Федерации начинают кастинг на второй сезон телешоу «Классная тема!»

Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призван поднять престиж важнейшей профессии будущего.

Принять участие в телешоу «Классная Тема!» могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

«Мы вновь приглашаем к участию всех наших дорогих учителей – внимательных, отзывчивых, эрудированных. Им предстоит продемонстрировать навыки работы с аудиторией, умение творчески организовать учебный процесс, доступно и понятно объяснить материал, заинтересовать зрителей своим предметом. Конкурс позволит ещё раз подчеркнуть значимость и престижность профессии учитель и откроет стране новые имена талантливых педагогов», – прокомментировал старт отбора Министр просвещения России Сергей Кравцов.

В 2022 году шесть тысяч педагогов со всей страны приняли участие в отборе. 35 из них вышли в полуфинал, в том числе и учитель из Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова.

«Участие в «Классной Теме!» – один из самых ярких и незабываемых периодов в моей жизни. Спасибо организаторам и всем классным», – отметила она.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в этом году семь самых ярких педагогов попадут в финал шоу, а главных приз для победителя – авторская программа на федеральном телеканале.

Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Подать заявку на участие можно в мини-приложении «ВКонтакте» до 20 июня 2023 года.

Фото (телеканал «Россия 1», Дарьяна РОГОВА): https://gov-murman.ru/info/news/487183/#&gid=1&pid=1