Телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком» рассматривает Мурманскую область как перспективный рынок

Развитие информационно-коммуникационных технологий на территории Мурманской области обсудили сегодня в рамках рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в стране, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей.

Особо был затронут вопрос реализации проекта «Умный город» с использованием функций видеонаблюдения и видеоаналитики.

«Очень надеюсь, что мы найдём точки соприкосновения. Тема цифровизации очень важна для нас. Те же, скажем, современные технологии в сфере видеонаблюдения, которые мы сейчас внедряем, призваны повысить уровень безопасности в наших городах, укрепить порядок. Цифровизацию мы приветствуем в любой сфере деятельности и с удовольствием рассматриваем любые предложения», – отметил в ходе встречи Андрей Чибис.

Глава холдинга Андрей Кузяев пояснил, что «ЭР-Телеком» в рамках территориального расширения бизнеса видит Мурманскую область как чрезвычайно перспективный рынок телекоммуникационных и цифровых услуг.

«Главный смысл, почему мы здесь, – потому, что мы ищем новые возможности для роста, ищем стратегических партнёров. Видим, как развивается ситуация в Мурманске, Мурманской области, как развивается цифровая составляющая, цифровая экономика, и хотели бы во всех этих процессах принять участие», – подчеркнул президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны обсудили планы компании по реализации инновационных проектов, направленных на цифровизацию различных отраслей региональной экономики, включая объекты социальной и образовательной сферы, а также на повышение доступности услуг связи для всех жителей Мурманской области. Помимо этого, холдинг планирует внедрение в регионе сервисов промышленного интернета вещей для объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и интеллектуальных транспортных систем.