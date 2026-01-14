ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

Претендент на это место должен быть грамотным, энергичным и с большим желанием работать. Опыт работы приветствуется.

Редакция предлагает официальное трудоустройство и много интересной работы в дружном коллективе. С «Арктик-ТВ» ты узнаешь наш регион с новой стороны. Здесь очень интересно, поверь!

Звоните - (815-2) 70-13-70, пишите - E-mail: news@arctic-tv.ru