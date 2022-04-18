Телемост «Путеводитель по галактике: Земля» соединит Мурманск, Санкт-Петербург и Калининград!

«Вокруг никому не интересной жёлтой звезды, на расстоянии примерно девяноста восьми миллионов миль, обращается ничтожная зелёно-голубая планетка, обитатели которой всё ещё очень похожи на своих предков-обезьян…». Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) категорически не согласны с такой характеристикой и приглашают всех желающих посетить уникальную планету и убедиться в её уникальности на телемосте «Путеводитель по галактике: Земля» между Санкт-Петербургом, Мурманском и Калининградом 21 апреля.

Чем примечателен межгалактический туризм для инопланетян? Почему им стоит прилететь именно на Землю? Спикеры телемоста расскажут про уникальность атмосферы, биосферы и гидросферы планеты. Также зрителей ждут интерактивы перед каждым выступлением, которые помогут им узнать больше о третьей планете Солнечной системы.

В Калининграде Любовь Кулешова, младший научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики АО ИО РАН, расскажет про океаны и их обитателей, а также про климат прошлого.

Андрей Кириллов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией атмосферы Арктики Полярного геофизического института, подключится из Мурманска, чтобы рассказать про верхние слои атмосферы Земли.

Про фантастических тварей в виде насекомых, которые обитают рядом с людьми, расскажет Олег Валерский, энтомолог, руководитель энтомологического кружка в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» из Санкт-Петербурга.

Специальную межгалактическую поддержку из Москвы осуществит Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, который объяснит, зачем люди отправляют информационные пластинки с записью звуковых и видеосигналов в космос.

Желающие могут прийти на мероприятие в своём инопланетном облике. Автор самого оригинального наряда получит научно-популярную книгу.

Телемост состоится 21 апреля 2022 года в 19:30 в Зале-трансформере Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а, 4-й этаж).

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2001998/