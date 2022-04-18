40 мероприятий в сфере культуры включено в региональную программу празднования Дня Победы в этом годуУчёные МАГУ получили грант на сохранение саамского языка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 08:45

Телемост «Путеводитель по галактике: Земля» соединит Мурманск, Санкт-Петербург и Калининград!

«Вокруг никому не интересной жёлтой звезды, на расстоянии примерно девяноста восьми миллионов миль, обращается ничтожная зелёно-голубая планетка, обитатели которой всё ещё очень похожи на своих предков-обезьян…». Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) категорически не согласны с такой характеристикой и приглашают всех желающих посетить уникальную планету и убедиться в её уникальности на телемосте «Путеводитель по галактике: Земля» между Санкт-Петербургом, Мурманском и Калининградом 21 апреля.

Чем примечателен межгалактический туризм для инопланетян? Почему им стоит прилететь именно на Землю? Спикеры телемоста расскажут про уникальность атмосферы, биосферы и гидросферы планеты. Также зрителей ждут интерактивы перед каждым выступлением, которые помогут им узнать больше о третьей планете Солнечной системы.

В Калининграде Любовь Кулешова, младший научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики АО ИО РАН, расскажет про океаны и их обитателей, а также про климат прошлого.

Андрей Кириллов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией атмосферы Арктики Полярного геофизического института, подключится из Мурманска, чтобы рассказать про верхние слои атмосферы Земли.

Про фантастических тварей в виде насекомых, которые обитают рядом с людьми, расскажет Олег Валерский, энтомолог, руководитель энтомологического кружка в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» из Санкт-Петербурга.

Специальную межгалактическую поддержку из Москвы осуществит Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ, который объяснит, зачем люди отправляют информационные пластинки с записью звуковых и видеосигналов в космос.

Желающие могут прийти на мероприятие в своём инопланетном облике. Автор самого оригинального наряда получит научно-популярную книгу.

Телемост состоится 21 апреля 2022 года в 19:30 в Зале-трансформере Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а, 4-й этаж).

Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2001998/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение в новой реальности: что происходило в отрасли в первом квартале 2022 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Летняя рыбалка в волжском трехречье». Документальный фильм (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 56 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В первом месяце весны сильно пошли в рост цены на сахар, ювелирные изделия, значительно возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма-PRO Валюту (16+)Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Беженцам и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области предоставят бесплатную юридическую помощь
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика