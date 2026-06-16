Телемост связал молодых парламентариев Мурманской и Ростовской областей

Вчера состоялся круглый стол по теме «Реализация государственной молодёжной политики: практика регионов», в котором приняли участие представители молодёжных парламентов двух областей. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе общения мурманчане рассказали о наиболее интересных акциях и проектах, которые реализуются в Заполярье в сфере молодёжной политики, о своём вкладе в законотворческий процесс, об участии в деятельности Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Представители южного региона, в свою очередь, поделились своими наиболее успешными и интересными практиками и наработками.

- Опыт молодёжного парламента Ростовской области крайне интересен, - отметил председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин. - Мы будем рады продолжать взаимодействие и развивать дальнейшее сотрудничество. Особая благодарность за приглашение принять участие в очередном межрегиональном образовательном форуме «Берег мнений», который пройдёт в Ростове-на-Дону. Нет сомнений, что объединение молодёжных парламентов «Север – Юг» позволит обсуждать значимые вопросы молодёжной повестки, обмениваться опытом и совместно работать над перспективами развития молодёжного парламентаризма.

- Такие встречи приносят большую практическую пользу, - подчеркнул председатель профильного комитета областной Думы Герман Иванов. - Когда молодые лидеры обмениваются опытом, они не просто делятся удачными проектами, но и учатся друг у друга подходам к решению общих задач, будь то поддержка участников специальной военной операции, вопросы экологии или развитие волонтёрства. Такое взаимодействие стирает географические границы, помогает находить единомышленников и создавать совместные инициативы, которые было бы сложно реализовать в одиночку.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34494/