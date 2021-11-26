Телемост связал Мурманск и Норвегию на открытии международного кинофестиваля «Северный характер»

Торжественное открытие XIII международного кинофестиваля «Северный характер», который в этом году в условиях пандемии проходит в гибридном формате, состоялось в четверг вечером на двух площадках - в Мурманске и норвежском Тромсё – две страны связал телемост.

В двух залах – отеля «Меридиан» в Мурманске и «Верденстеатра» в Тромсё - собрались режиссеры, журналисты, продюсеры, члены жюри и просто поклонники северного кинематографа. Пока пандемия не позволила всем встретиться в одном месте, но, как отметили организаторы фестиваля, для преданных своему делу людей преград не существует.

«Пандемия разделила нас дистанционно, но мы по-прежнему близки душевно. Я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся в Мурманске лично, невзирая на границы и препятствия», - сказала президент кинофестиваля Светлана Солдатова, приветствуя участников и гостей кинофорума, и объявила XIII международный кинофестиваль открытым.

С самого начала существования фестиваль поддерживало правительство Мурманской области. С приветствием к участникам обратился заместитель председателя мурманской областной думы Евгений Никора. Он признался, что хорошо помнит самый первый фестиваль, который не был таким масштабным, как нынешний.

«Сегодня Мурманск по праву претендует на то, чтобы стать кинематографическим центром в Арктике. Мы все понимаем, что Мурманск – крупнейший город за полярным кругом, и здесь живут сильные люди с северным характером», - отметил Евгений Никора. Его мнение разделяют в областном министерстве культуры, где подчеркивают, что «Северный характер» стал одним из наиболее знаковых культурных событий региона, площадкой, объединившей документальное и короткометражное кино, мастерство телевизионной журналистики.

«Уже тринадцать лет фестиваль собирает на своих площадках кинематографистов со всего мира в стремлении рассказать и показать зрителю жизнь на Крайнем Севере, служит площадкой для обмена мнений и опытом», - говорится в приветственных словах от министерства культуры Заполярья.

По словам председателя жюри, известного российского режиссёра, сценариста и актёра Алексея Рудакова, члены международной команды экспертов с большой ответственностью отнеслись к своей работе и просмотрели все присланные на конкурс фильмы и программы.

«Когда мы с коллегами по международному жюри обсуждали работы, то отметили, что у нас схожие взгляды, что ещё раз подтверждает: кино – универсальный язык общения. Как кинематографист могу сказать, что для того, чтобы снимать на севере, нужно обладать северным характером», - заключил Алексей Рудаков.

Напомним, в Мурманске фестивальный период начался в понедельник, он продлится всю неделю, за это время пройдёт 153 показа, будет задействовано 15 площадок - учреждения культуры и образования, залы в отеле, кинотеатр, уличные площадки. В деловой программе - 12 мероприятий, в том числе медиа-форум, мастер- классы, творческие встречи. Авторы конкурсных работ будут бороться за победу в следующих номинациях: полнометражный игровой фильм, документальный фильм (до 90 минут), документальный фильм (до 60 минут), телевизионная программа, короткометражный игровой фильм.

Жюри отметит специальными призами лучшего оператора и лучшего режиссер. И определит обладателя главного приза фестиваля – Гран-при. В этом году в состав Международного жюри вошли кинорежиссёр, директор Дома кино Екатерина Головня (Россия), актриса театра и кино Елена Захарова (Россия), режиссёр, сценарист, продюсер и актёр Владимир Щегольков (Россия), киноновед Дали Окропиридзе (Грузия), актриса и продюсер Гёрильд Маусет (Норвегия), режиссёр, продюсер, сценарист радио, театра и телевидения Валентина Свенссон (Швеция), кинематографист Майкл Хатчисон-Рейс (Финляндия). Председатель жюри- Алексей Рудаков.

Итоги работы жюри станут известны 27 ноября на церемонии награждения победителей и лауреатов в Океан — холле конгресс-отеля «Меридиан».

В конце церемонии открытия участники фестиваля в Мурманске и Тромсё поучаствовали во флеш-мобе и составили из разрозненных букв название фестиваля на русском и английском языках.