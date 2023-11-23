Телемост связал школьников Мурманска и Сыктывкара

Одним из инициаторов его проведения стал депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев.

- В октябре этого года в Сыктывкаре прошла конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, в работе которой приняла участие делегация из нашего региона, - рассказал он. – Тогда же была проведена «Историческая гостиная» в сыктывкарской школе №18, посвящённая сражениям на Кольском полуострове в годы Великой Отечественной войны и, в том числе, участию в боевых действиях оленетранспортных батальонов. Эта тема очень заинтересовала наших соседей – ведь в ряды этих подразделений активно призывали жителей Республики Коми (в те годы Коми АССР). Затем выяснилось, что у нас много и других точек соприкосновения и тем для общения. В частности, и в школе №18 Сыктывкара, и в гимназии №6 Мурманска есть психолого-педагогические классы. В итоге было принято решение провести видеомост, на котором мы могли бы пообщаться, обменяться информацией и обсудить пути дальнейшего укрепления сотрудничества.

С приветственным словом к участникам встречи обратилась сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова:

- Уверена, мероприятие положит начало крепкой дружбы между ребятами – тёплое, интересное, наполненное общение выйдет за рамки сегодняшнего видеомоста и откроет дополнительные возможности для культурно-исторического обмена между молодёжью наших регионов. В дальнейшем, возможен и формат экскурсий. Они помогли бы школьникам более глубоко прочувствовать значимость исторических событий, ту связь, которая объединяет не только жителей Северо-Запада, но и всю страну, - подчеркнула сенатор.

Участникам видеомоста были продемонстрированы видеосюжет о Мурманске и созданный школьным телевидением мультфильм о Сыктывкаре, а также видеоролики и презентации о том, как школьники из психолого-педагогических классов двух городов учатся, чем занимаются во внеучебное время, какие у них интересы и увлечения.

Мурманские гимназисты рассказали о роли жителей Республики Коми в защите Кольского севера. Было показано видео с возложением цветов к памятнику бойцам оленетранспортных батальонов, установленному в столице Заполярья.

Школьники из Сыктывкара своё выступление посвятили знаменитому педагогу Республики Коми Александру Католикову.

По итогам встречи участники сошлись во мнении о необходимости укрепления межрегиональных и межшкольных связей. Ещё одно совместное решение - о начале работы по сбору материалов о ветеранах педагогического труда с последующим их представлением общественности в формате репортажа или виртуального музея.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ad5/nh490zl1jp8do08dpgq5dkl2slojs06w.JPG