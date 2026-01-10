Телескопы, бабочки и лотерейные билеты — о каких импульсивных покупках, совершенных в 2025, чаще всего жалеют россияне

Женщины чаще сожалеют о покупках одежды, обуви и косметики, мужчины — смартфонов и БАДов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Среди самых неудачных приобретений 2025 года россияне чаще всего называли одежду и обувь (5% опрошенных). По 4% респондентов считают бесполезной покупку очередного смартфона или продуктов питания (чаще речь велась об излишествах вроде мучного и сладкого).

3% сожалеют о решении купить бытовую технику. По 2% ругают себя за покупку БАДов или косметики.

Впрочем, 36% россиян заявили, что не делали бесполезных покупок в 2025 году, причём женщины считают все свои траты разумными и обоснованными значительно чаще мужчин (49 и 28% соответственно). Россиянки, которым не удалось избежать импульсивных приобретений, чаще корят себя за расходы на одежду и косметику. Мужчины же чаще не могут простить себе покупку смартфонов или других электронных девайсов и БАДов.

Время проведения опроса: 29—30 декабря 2025 года.