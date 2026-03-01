Телеведущая Юлия Барановская побывала в настоящем чуме и провела творческую встречу с заполярными журналистами

28 февраля в Мурманске в рамках седьмой флагманской конференции «Звезда Севера» состоялась творческая встреча с известной телеведущей Юлией Барановской. Мероприятие организовано региональным Министерством информационной политики и собрало заполярных журналистов, блогеров и других представителей медиасферы.

Юлия Барановская призналась, что всегда с радостью приезжает в Мурманскую область и благодарна северянам за их радушие.

«Север забирает сердце раз и навсегда. Прежде всего, меня впечатлили люди. Такой холодный регион — и такие тёплые сердца! Спасибо вам!», — поделилась эмоциями телеведущая.

В ходе встречи гостья ответила на вопросы собравшихся, которые касались самых разных сфер: семьи, воспитания детей, карьерных ориентиров и творческого пути.

Одной из тем стала работа над фильмом большого цикла «Большие семьи большой страны», очередной выпуск которого решено было посвятить Мурманской области. В регионе, где на данный момент проживают 10 тысяч многодетных семей, Юлия Барановская нашла невероятно трогательные и вдохновляющие истории.

Телеведущая побывала в настоящем чуме, увидела процесс создания сувениров из оленьих рогов и познакомилась с двумя уникальными семьями. В семье Харибиных-Бакулиных, где растут трое детей, бережно хранят традиции северных народов, развивают региональный туризм и занимаются оленеводством. Другой семьей, которую посетила Юлия, стали Лаптевы, воспитывающие одиннадцать детей; родители в этой семье удостоены ордена «Родительская слава».

Говорили и о профессиональном долге журналиста. Отдельное внимание в беседе уделил проекту «Женщины Донбасса: Истории сильных».

В этом контексте Юлия Барановская подчеркнула важность личного опыта и свидетельств очевидцев в работе над такими сложными темами.

Встреча прошла в доверительной атмосфере, оставив впечатления и пищу для размышлений о роли правды и человечности в современной журналистике.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563079/#&gid=1&pid=7