Тележурналист Андрей Малахов стал специальным гостем финала региональной смены «МедиаМаяк»

В Мурманской области на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!» завершилась первая профильная смена для юных авторов контента «МедиаМаяк». Проект, организованный Министерством информационной политики Мурманской области совместно с региональным отделением «Движения Первых», объединил 60 воспитанников школьных медиацентров из пяти муниципалитетов региона.

Специальным гостем закрытия смены стал тележурналист Андрей Малахов. Для участников «МедиаМаяка» его приезд стал важным и вдохновляющим событием финального дня: как известный тележурналист и уроженец Мурманской области.

Особенно ценной для участников стала сама атмосфера встречи. Андрей Малахов поделился личной историей о первых шагах в журналистике и пути к профессии, а затем не ограничился выступлением перед залом: он нашёл время для личного разговора с каждым участником, расспросил ребят об их мечтах, планах и будущем. Такой открытый и доверительный формат сделал разговор по-настоящему тёплым и вдохновляющим.

«Ребята из Мурманской области обладают огромным потенциалом, и я уверен, что у тех, кто сегодня делает первые шаги в медиа, впереди большое будущее», — отметил Андрей Малахов.

В течение пяти дней участники «МедиаМаяка» учились у региональных и федеральных экспертов, осваивали алгоритмы социальных сетей и основы создания вовлекающего контента. Итогом образовательной программы стала защита 10 концепций медиапроектов, объединённых темой «Это мой Север — мне есть, что рассказать».

Участники проекта получили возможность заявить о себе, сформировать первое профессиональное портфолио и в дальнейшем принять участие в медиапроектах региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам смены лучшие участники смогут продолжить работу вместе с профильными специалистами и получить поддержку в развитии собственных проектов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567757/#&gid=1&pid=6

