Тело 4-летней девочки из Алакуртти, пропавшей 23 мая, найдено в реке

В реке Тунтсайоки на третий день поисков найдено тело 4-летней девочки.

Поиски пропавшей вели 145 человек: спасатели, волонтёры и местные жители. Около 14 часов понедельника водолазы МЧС России по Мурманской области обнаружили тело девочки в реке.

Тело было обнаружено на дне реки примерно в 500 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения ребёнка в воду. Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, в том числе родители и близкие семьи, собирается характеризующий материал.