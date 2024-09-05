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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 11:30

Тема безопасности превыше всего: губернатор поручил оперативно нанести дорожную разметку у школы в Североморске

За неделю Центр управления регионом зафиксировал 1884 сообщения в социальных сетях. Количество жалоб выросло на 8% в сравнении с прошлой неделей. Об этом 3 сентября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. В топ тем вошли отсутствие горячей воды, неисправное уличное освещение, ремонт дорог и вопросы, связанные с образовательным процессом.

В теме «Образование» число сообщений выросло в два раза. Накануне нового учебного года учащиеся и их родители уточняли различные организационные вопросы, связанные с обучением.

В теме «ЖКХ» число комментариев увеличилось на 23%. Чаще всего пользователи уточняли причины отсутствия горячей воды и сроки восстановления горячего водоснабжения.

По областному центру отмечается общее снижение сигналов на 12%. Рост активности жителей в соцсетях в Терском районе, Мончегорске и ЗАТО Видяево связан с проведением прямых линий глав муниципалитетов. В Североморске жители домов жаловались на отсутствие горячей воды и неработающее уличное освещение.

Жители Колы просили запретить транзит грузовиков через город, а также задавали вопросы о сроках и проектах строительства детских площадок. Оленегорцы просили поставить новые или отремонтировать имеющиеся скамейки по адресам. Жители Заполярного сообщали о плохой уборке подъездов. Жители Никеля просили убрать мусор, оставшийся после сноса домов.

Артем Марышев привёл негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. Так, жители Североморска рассказали об отсутствии дорожной разметки возле школы №7. Администрация пообещала устранить проблему 14 сентября. То есть, практически через две недели после начала обучения школьников.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил североморским властям в двухдневный срок нанести дорожную разметку у школы.

«Тема безопасности превыше всего. Люди правильно говорят: вы плакаты повесили про безопасность, а пешеходный переход забыли сделать. И люди говорят: сделайте. А вы говорите: к 14 сентября сделаем. Сделайте оперативно, не дожидаясь 14 числа. Вам два дня, чтобы там разметка была. На особый контроль это поставьте», - поручил глава региона.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб. В Кандалакше восстановлено уличное освещение на Морской набережной, в Оленегорске убрано поваленное дерево у школы №21, в Мурманске на Книповича, 39 оперативно демонтирован аварийный участок кровли.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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