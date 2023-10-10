Тема капитального ремонта внутренних пространств Дома культуры моряков войдёт в проект постановления СФ РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области»

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации состоялось расширенное заседание комитета по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой. Спикером мероприятия выступила заместитель губернатора Елена Дягилева.

В ходе доклада вице-губернатор подробно рассказала о результатах реализации федеральных и региональных программ в сферах образования, науки и культуры Мурманской области, а также коснулась наиболее актуальных вопросов дальнейшего их развития, в том числе в части модернизации инфраструктуры и создания новых объектов для северян.

«Успешная реализация федеральных и региональных программ позволили качественно изменить сферу образования и культуры в Мурманской области за последние 4 года. Это, конечно, позитивно отразилось на успехах юных северян, а также создало новые возможности для реализации потенциала и разнопланового досуга для всех категорий жителей региона», - подчеркнула Елена Дягилева.

Важно, что работа ведётся на всех уровнях образования: от дошкольного до высшего образования. При этом масштабные проекты, которые реализуются в Кольском Заполярье в рамках нацпроекта «Образование», точечно дополняются комплексом мероприятий регионального плана «На Севере – жить». Вице-губернатор Елена Дягилева поделилась наиболее значимыми – «Арктическая школа» и «Уникум», кластер «СОПКИ» и центр «На Севере - жить», а также инициативы, направленные на поддержку студентов, молодежи и представителей креативных индустрий.

В ходе доклада вице-губернатор Елена Дягилева акцентировала внимание на актуальности развития системы СПО для Мурманской области – региона, в котором реализуются масштабные промышленные проекты и имеющего ключевое значение для развития северного морского пути.

«Сегодня в 19 колледжах и техникумах осваивают востребованные в регионе профессии более 18 тысяч студентов. Планомерная работа по модернизации учреждений ведется в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами и в рамках программы «Профессионалитет». Регион активно включился в возможность трансформировать образовательную среду – в 2023 и 2024 годах будет создано 7 кластеров. Важно, что Профессионалитет – это не только ремонты и новые пространства, прежде всего, это уверенность в будущем. Студенты могут рассчитывать на гарантированное трудоустройство по окончании обучения, ключевые предприятия и учреждения – кадровую обеспеченность важнейших отраслей экономики и социальной сферы», - поделилась Елена Дягилева.

Системную работу правительства Мурманской области высоко оценила сенатор Лилия Гумерова, поддержав инициативы региона в вопросах, касающихся, в том числе, формирования комплексной программы развития СПО с учетом опыта программы строительства и ремонта школ.

Ещё одной инициативой Мурманской области, получившей поддержку со стороны участников заседания комитета Совета Федерации, стала разработка единой научно-технической программы развития Арктической зоны Российской Федерации.

По словам Елены Дягилевой, этот шаг позитивно скажется на достижении технологического суверенитета, появлении новых прорывных решений, расширении числа фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития Арктики.

Представляя сферу культуры Кольского Заполярья, заместитель губернатора рассказала о ключевых проектах плана «На Севере – жить» и результате реализации национального проекта «Культура».

Напомним, что в Мурманске в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» была создана первая в России модельная библиотека. Сегодня число учреждений региона, которых коснулась трансформация по модельному стандарту, составляет уже 24. Кроме того, первый объект в стране, модернизированный в рамках национальной инициативы, тоже находится в заполярной столице. Им стало здание Мурманского областного театра кукол. В последние годы правительством ведётся планомерная работа по созданию новых пространств, оснащению и капитальному ремонту работающий учреждений культурной сферы.

Участники заседания отметили высокую активность региона в этом направлении, а также поддержали инициативу, высказанную заместителем губернатора по капитальному ремонту внутренних пространств Дома культуры моряков. Сегодня на его базе действует 28 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых занимаются более 950 человек, в том числе заслуженные коллективы народного творчества - ансамбль танца «Радость» и фольклорный ансамбль «Беломорье», имеющие высокие достижения на всероссийском и международном уровнях. Комитет СФ по науке, образованию и культуре принял решение предложить Совету Федерации включить в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области» этот пункт.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в обсуждении вопроса приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев, другие представители федеральных органов власти, а также парламентарии Мурманской области.

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru