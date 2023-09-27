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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.23 11:00

Тема пожарной безопасности остаётся одной из наиболее актуальных для предпринимателей региона

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области провёл круглый стол по вопросам реализации проверок бизнеса в сфере пожарной безопасности.

За последние годы законодательство в сфере контроля за деятельностью предпринимателей претерпело значительные изменения. В Региональное объединение работодателей регулярно поступают обращения, связанные в том числе с проверками коммерческих предприятий в сфере пожарной безопасности.

Открывая встречу, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов отметил, что тема пожарной безопасности остаётся одной из наиболее актуальных. Соблюдение требований пожарной безопасности влечёт за собой большие затраты, которые работодателям необходимо планировать заранее.

В рамках круглого стола и.о. заместителя начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Алексей Юдин рассказал участникам мероприятия об особенностях проверок бизнеса и основных требованиях пожарной безопасности на предприятиях. Представителям работодателей также рассказали о наиболее частых нарушениях, выявленных на объектах: это отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, ненадлежащее содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах.

Отвечая на вопросы участников о плановых проверках, Алексей Юдин отметил, что в рамках плановой проверки проверяется не деятельность всего хозяйствующего субъекта, а конкретный объект защиты. Это позволяет работодателю лучше подготовиться к проверке, а инспектору – осуществить её более качественно.

В текущем году при формировании плана проверок на 2024 год предусмотрена отмена контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов, деятельность которых не относится к чрезвычайно высоким и высоким категориям риска. Таким образом, МЧС России продолжает применять в своей работе риск-ориентированный подход к проверкам, который предполагает классификацию подконтрольных объектов в зависимости от степени возможной угрозы безопасности. МЧС идет в ногу со временем и снижает административную нагрузку на бизнес. Ежегодно происходит снижение количества проверок в среднем на 30%.  В то же время количество профилактических мероприятий растет. Так, в 2023 году в регионе проведено уже 232 профилактических визита.

«Как показала практика, профилактика работает. На текущий момент показатель по пожарам снижен на такой уровень, какого не было за последние десятилетия», - отметил Алексей Юдин.

Управление МЧС России по Мурманской области регулярно консультирует хозяйствующие субъекты по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а также по запросу готово провести профилактический визит с целью информирования работодателя об обязательных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к тому или иному объекту.

 

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.

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