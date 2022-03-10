Тема уборки снега на минувшей неделе интересовала северян больше остальных

На минувшей неделе в Центр управления регионом Мурманской области поступило 971 сообщение, оставленное жителями в социальных сетях и на портале «Наш Север». Отработано за отчётный период 652 сообщения. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке снега на дворовых и общественных территориях и благоустройства в целом, далее идут блоки «ЖКХ», «Дороги» и «Информирование».

В социальных сетях и СМИ региона выходили публикации, связанные с жалобами жителей на уборку. Наибольшее число жалоб фиксируется на качество работы в Кировске. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

«В одном из телеграм-каналов вышел пост о том, что муниципальная управляющая компания месяц не может вывезти снег, в другом – фиксировались сообщения о застрявшей технике, горах снега у входа в учебное заведение, плохой очистке дорог. По сообщениям жителей, в группе «Твой Кировск» всех жалующихся на некачественную уборку снега блокируют администраторы в целях сохранения положительного имиджа властей», – отметил Алексей Медведев.

Губернатор Андрей Чибис поручил проверить сигнал о блокировке комментариев.

«Обращаю внимание, что блокировать тех людей, которые муниципалитету сигналят о конкретной проблеме в конкретном дворе, на дороге, в детском саду – нельзя. Отрабатывать обращения – это ваша работа, коллеги. Напомню, что базовый канал коммуникации, который автоматически, в силу постановления нашего правительства, берется на контроль и перепроверяется – это портал «Наш Север», – заключил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» в связи с аварией на водоводе в Снежногорске был отмечен рост сообщений об отсутствии воды в ЗАТО Александровск. Жалобы на отсутствие отопления поступали в основном от жителей микрорайона Росляково. По информации управляющей компании, проблема устранена, тепло вернулось в квартиры мурманчан.

В блоке «Дороги» больше всего жалоб на нерасчищенные дороги и тротуары поступило из Мурманска и Мончегорска.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, основные вопросы в блоке «Информирование» касались уточнения графика работы различных организаций и мероприятий. Также жители региона часто задавали вопросы о том, где получить информацию о закрытии дорог в связи с непогодой. Напомним, такие сведения доступны на Яндекс.Картах, 2ГИС и на интерактивной карте портала «Наш Север».