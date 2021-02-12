Тема ухода от мазутозависимости остаётся в нашем регионе в числе приоритетных

В региональном парламенте обсудили вопросы обеспечения устойчивого функционирования ресурсоснабжающих организаций нашего региона. На заседании совета Думы о состоянии топливно-энергетического комплекса в регионе депутатов проинформировал заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

Он отметил, что в области работает 38 теплоснабжающих организаций, 127 котельных. Состояние сетей, объектов теплоснабжения, объёмы неснижаемого запаса топлива позволяют оценить прохождение отопительного сезона как удовлетворительное.

Парламентарии интересовались мерами поддержки теплоэнергеникам в решении вопроса закупки мазута для успешного завершения осенне-зимнего периода. Отмечалось, что тема ухода от мазутозависимости остаётся в числе приоритетных. В зоне особого внимания областных законодателей – создание условий для перехода на электрообогрев домов, особенно маленьких военных гарнизонов, и адаптация котельных для использования альтернативных видов топлива. Это масштабные проекты, которые требует серьёзных инвестиций, подчеркивали участники заседания.

Прозвучавшую информацию совет Думы принял к сведению.