В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» специалисты Министерства труда и социального развития Мурманской области организовали информационно-профилактическое мероприятие для студентов Северо-Западного филиала Московского гуманитарно-экономического института.

На лекции в качестве приглашенного эксперта выступила врач-эпидемиолог Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Альбина Рыскулова. Главными темами мероприятия стали эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области, профилактика заболевания, а также распространенные стереотипы, связанные с ВИЧ и СПИД.

Со вступительным словом к юным северянам обратился начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений Максим Ромащенко.

«Наше министерство уже пятый год подряд выступает организатором таких просветительских мероприятий. В настоящее время мы наблюдаем следующую тенденцию: среди больных ВИЧ преобладают именно лица трудоспособного возраста, а масштабы распространения ВИЧ-инфекции в России свидетельствуют о неизбежном увеличении числа ВИЧ-инфицированных работников. На данный момент нет надёжных статистических данных о количестве увольнений в связи с этим диагнозом. Люди обычно умалчивают о проблеме, не обращаются в суд, в правозащитные организации и профсоюзы. Поэтому важна не только профилактика заболевания, но и борьба со стигматизацией и дискриминацией этой категории граждан», – подчеркнул Максим Ромащенко.

В ходе лекции Альбина Рыскулова рассказала, почему тема ВИЧ и СПИД до сих пор остаётся актуальной во всём мире, о путях передачи инфекции, мерах защиты от заражения, важности раннего выявления вируса иммунодефицита человека и своевременного начала его лечения, а также о недопустимости дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией.

В завершении мероприятия студенты смогли задать спикерам все интересующие вопросы, а также ознакомиться с информационно-агитационными материалами по профилактике ВИЧ и СПИД.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» – проект, который был запущен по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в начале 2016 года. Цель проекта – объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции на территории РФ. Проект также направлен на информирование населения о методах своевременной диагностики и основных мерах профилактики заболевания.

Фото (СЗФ МГЭИ): https://gov-murman.ru