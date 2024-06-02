Мурманская область. Арктика (16+)02.06.24 08:00
Тематическая выставка, приуроченная к 215-летнему юбилею Н.В. Гоголя, открылась в пространстве «СОПКИ.21А»
Автором выставки стала сотрудница Центра современного искусства Юлия Шохова.
Николай Гоголь - не только автор первого отечественного хоррора «Вий», нестареющей комедии «Ревизор» и сатирической поэмы «Мертвые души», но и человек разносторонних интересов и хобби. Он любил готовить для друзей, увлекался рисованием пейзажей и даже вязал на спицах шарфы. На выставке представлены картины и арт-объекты, вдохновлённые творчеством великого писателя.
Посетить выставку можно до 30 июня. Вход свободный.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273864%2Fwall-139605315_27033
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