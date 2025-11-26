Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.25 17:00

Тематические четверги проекта «На Севере — малыш» объединили северян в ноябре

В ноябре тематические четверги в рамках проекта «На Севере – малыш» прошли насыщенно и разнообразно. В первый четверг по всему региону прошли встречи по мерам социальной поддержки для будущих родителей и семей с детьми в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» и Кадровых центрах «Работа России».

В Мурманске предметно обсудили региональную меру поддержки «Зарплату мамы». Встречи «Спрашивали – отвечаем! Ваши льготы и выплаты: от А до Я» состоялись для жителей Кандалакшского и Терского районов. О мерах поддержки для особых категорий граждан поговорили в Апатитах и Североморске.

В Мончегорске, Полярном и Кировске уделили внимание адресной государственной помощи в форме социального контракта и тому, как он может помочь реализовать «дело мечты».

Специалисты рассказали об условиях оформления выплат и мер поддержки, ответили на все вопросы участников.

Второй четверг ноября был наполнен творческими мастер-классами и психологическими тренингами, направленными на формирование и корректировку внутрисемейных отношений.

В Кандалакше участники осваивали технику лепки и создавали композиции для любимых мам, в Полярном – ароматические свечи, в Никеле – открытки-букеты, а в Североморске – расписывали гипсовые цветочные миниатюры.

Для жителей Мончегорска и Оленегорска состоялся психологический тренинг, направленный на сплочение членов семьи. В Ковдоре изучали инструменты для анализа и корректировки норм взаимодействия в семье.

В Мурманске, Апатитах и Кировске поговорили о важности развития эмоциональной сферы, выработке навыков конструктивного выражения эмоций.

В третий четверг ноября специалисты Кадровых центров провели мероприятия в рамках проекта «Мама в деле».

В Мурманске состоялось мероприятие «Сохраняем себя. Профилактика эмоционального выгорания», ориентированное на мам, а в Североморске участники учились бороться со стрессом и распознавать его предпосылки. В Кольском кадровом центре состоялся тренинг для женщин о том, как адаптироваться к новому рабочему ритму без лишнего стресса после декретного отпуска.

В Ковдоре участники встречи учились тайм-менеджменту для молодых мам. В рамках деловой игры «Искусство общения – я и люди вокруг» жительницы Полярных Зорь осваивали техники активного слушания и ясного выражения мыслей.

Печенгский кадровый центр провёл информационную встречу для женщин «От хобби – до развития собственного бизнеса», а в Мончегорском кадровом центре состоялась очередная встреча участниц женского клуба «ДаМы успешные» об основах успешной карьеры.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, каждый месяц учреждения социальной защиты проводят мероприятия на важные и востребованные темы для северян. Необходимо только следить за афишей и посетить мероприятия в вашем городе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557567/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»