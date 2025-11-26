Тематические четверги проекта «На Севере — малыш» объединили северян в ноябре

В ноябре тематические четверги в рамках проекта «На Севере – малыш» прошли насыщенно и разнообразно. В первый четверг по всему региону прошли встречи по мерам социальной поддержки для будущих родителей и семей с детьми в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» и Кадровых центрах «Работа России».

В Мурманске предметно обсудили региональную меру поддержки «Зарплату мамы». Встречи «Спрашивали – отвечаем! Ваши льготы и выплаты: от А до Я» состоялись для жителей Кандалакшского и Терского районов. О мерах поддержки для особых категорий граждан поговорили в Апатитах и Североморске.

В Мончегорске, Полярном и Кировске уделили внимание адресной государственной помощи в форме социального контракта и тому, как он может помочь реализовать «дело мечты».

Специалисты рассказали об условиях оформления выплат и мер поддержки, ответили на все вопросы участников.

Второй четверг ноября был наполнен творческими мастер-классами и психологическими тренингами, направленными на формирование и корректировку внутрисемейных отношений.

В Кандалакше участники осваивали технику лепки и создавали композиции для любимых мам, в Полярном – ароматические свечи, в Никеле – открытки-букеты, а в Североморске – расписывали гипсовые цветочные миниатюры.

Для жителей Мончегорска и Оленегорска состоялся психологический тренинг, направленный на сплочение членов семьи. В Ковдоре изучали инструменты для анализа и корректировки норм взаимодействия в семье.

В Мурманске, Апатитах и Кировске поговорили о важности развития эмоциональной сферы, выработке навыков конструктивного выражения эмоций.

В третий четверг ноября специалисты Кадровых центров провели мероприятия в рамках проекта «Мама в деле».

В Мурманске состоялось мероприятие «Сохраняем себя. Профилактика эмоционального выгорания», ориентированное на мам, а в Североморске участники учились бороться со стрессом и распознавать его предпосылки. В Кольском кадровом центре состоялся тренинг для женщин о том, как адаптироваться к новому рабочему ритму без лишнего стресса после декретного отпуска.

В Ковдоре участники встречи учились тайм-менеджменту для молодых мам. В рамках деловой игры «Искусство общения – я и люди вокруг» жительницы Полярных Зорь осваивали техники активного слушания и ясного выражения мыслей.

Печенгский кадровый центр провёл информационную встречу для женщин «От хобби – до развития собственного бизнеса», а в Мончегорском кадровом центре состоялась очередная встреча участниц женского клуба «ДаМы успешные» об основах успешной карьеры.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, каждый месяц учреждения социальной защиты проводят мероприятия на важные и востребованные темы для северян. Необходимо только следить за афишей и посетить мероприятия в вашем городе.

