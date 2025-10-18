Тематическое занятие «Умка хочет учиться» состоялось в детском саду

Мурманское образовательное пространство «Уникум.Малыш» в корпусе детского сада №50 — это современная площадка для занятий с дошколятами экспериментальной деятельностью и конструированием в сочетании с коррекционной работой. Пространство открылось в этом году в рамках губернаторской программы «Арктическая школа».

16 октября для юных мурманчан здесь прошло увлекательное тематическое занятие «Умка хочет учиться». В игровой форме дети познакомились с удивительными свойствами природных материалов и провели несколько увлекательных экспериментов. Особый интерес вызвал опыт с шишкой, которую нужно было поместить через узкое горлышко в бутылку. Малыши с интересом наблюдали, как шишка меняет форму после намокания.

Использование лупы в следующем опыте помогло юным исследователям внимательно рассмотреть уменьшенные изображения в рецепте и собрать «урожай» фруктов и овощей в соответствии с картинкой. А эксперимент с растворяющимися пигментами позволил понять, почему меняется цвет осенних листьев. Ещё одним увлекательным заданием стало украшение осеннего дерева.

Как сообщает администрация города Мурманска, пространство «Уникум.Малыш» — не первое обновление в этом учреждении: благодаря программе «На Севере — твой проект» и активному участию коллектива педагогов и родителей дошкольников, в прошлом году территория детского сада была благоустроена двумя современными игровыми и спортивной площадками.

— Пусть инициативность команды педагогов и родителей детского сада №50 станет отличным примером для мурманчан — вместе мы можем создать лучшие условия для наших детей, — рассказал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев, — Впереди — новые проекты и новые возможности!

