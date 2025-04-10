Темп инфляции за отчётную неделю замедлился, но рост цен не останавливается

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля текущего года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта.

Как сообщает Росстат, с начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Плодоовощная продукция с 1 по 7 апреля подорожала на 0,9% (с 25 по 31 марта - на 1,3%), в том числе картофель вырос в цене на 4,3%, свекла - на 3,6%, капуста - на 2,3%, морковь - на 1,6%, лук - на 0,7%, помидоры и яблоки - на 0,5%. С 1 по 7 апреля также существенно выросли цены на маргарин, чай чёрный, печенье и водку - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг существенно выросла за неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты - на 3,5% и санатории - на 1,9%.

Выросли также тарифы на проезд в городском автобусе - на 0,9%.

Недельные данные по инфляции позволяют говорить, что замедление темпа роста цен не останавливается, заявила 8 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В январе она (инфляция) была меньше 11%, в феврале - меньше 8%, а за март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается», - заявила Набиуллина на встрече с депутатами фракции КПРФ.

Она отметила, что высокая ключевая ставка смогла подавить дополнительный инфляционный импульс и сдержать сильное инфляционное давление прошлого года.